18 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Isparta'da hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı.
Isparta'da 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şüpheliler Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan G.M. isimli kişi adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.M., gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.
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