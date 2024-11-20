18 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Isparta'da hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı.

18 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

'da 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şüpheliler Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar sonucu, suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan G.M. isimli kişi adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.M., gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

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