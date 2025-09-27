18 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ile 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan V.Ş. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği olarak yapılan operasyon ile Efeler ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.