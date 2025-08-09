18 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Suç örgütü lideri Hasan Basri Çillioğlu yakalandı

"Organize suç örgütü kurmak, yönetmek", "tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay hapis cezasıyla 2017 yılından bu yana aranan Hasan Basri Çillioğlu (79) İstanbul'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan Hasan Basri Çillioğlu’nun Büyükçekmece’de bir adreste olduğunu belirledi.

Polis düzenlediği baskınla Hasan Basri Çillioğlu’nu gözaltına aldı.

Hasan Basri Çillioğlu hakkında "tasarlayarak adam öldürmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Çillioğlu'nun; Bayrampaşa Cezaevi'nde, Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Kenan Ali Gürsel ve 7 adamının öldürülmesiyle adını duyuran Hakan Çillioğlu’nun babası olduğu vurgulandı.