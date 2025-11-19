18 yıl önce bebeğini öldürüp çöpe atan anne yakalandı

İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi. Olay faili meçhul olarak kaldı.



DOSYA YENİDEN AÇILDI



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile E.N.Ö.’nün (41) parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, bebeğin annesinin E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

EVLİLİK DIŞI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan E.N.Ö, emniyetteki sorgusunda; bebeğini kordon bağıyla boğup öldürerek çöpe attığını itiraf etti. E.N.Ö, olay tarihinde bebeğin evlilik dışı olduğunu söylerken, bebeğin babası hakkında bilgi vermedi.



Bebekle DNA'sı da eşleşen E.N.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.