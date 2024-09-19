18 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu'nu oğlu Aydın Musaoğlu mu öldürdü?

18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu olayında sır perdesinin aralanmasını isteyen kızları Müge Anlı programına katıldı. Kız kardeşler abi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiklerini dile getirmişti. Aydın Musaoğlu ve eşinin Hatice Musaoğlu ile oda kavgası yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ailenin odayı paylaşamamaması üzerine jandarmanın olaya dahil olduğu öğrenilmişti. Görgü tanıklar Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını ifade etti.

HATİCE MUSAOĞLU HAKKINDA KORKUNÇ İDDİALAR



Öldürülüp gömüldükten sonra üzerine fidan dikildiği iddia edildi. Musaoğlu'nun kaybından sonra bir arazinin gübre alanına çevrilmesi gözlerden kaçmadı.



Yayına katılan Hatice Musaoğlu'nun kız kardeşi Halime Hanım da oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halime Hanım, "Yeğenim ablamı gömdü. Evin bahçesine gömecekti. Kazarız diye cenazesini kaçırdı. İki tane de fidan dikilmişti" şeklinde konuştu.

