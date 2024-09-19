18 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu'nu oğlu Aydın Musaoğlu mu öldürdü?

18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak isteyen kızları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Abisi ve eşinden şüphelendiğini söyleyen Sevim Terzi'nin iddialarının ardından programa katılan abi Aydın Musaoğlu'nun sözleri şüpheleri artırdı.

18 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu'nu oğlu Aydın Musaoğlu mu öldürdü?

18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu olayında sır perdesinin aralanmasını isteyen kızları programına katıldı. Kız kardeşler abi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiklerini dile getirmişti.

Aydın Musaoğlu ve eşinin Hatice Musaoğlu ile oda kavgası yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ailenin odayı paylaşamamaması üzerine jandarmanın olaya dahil olduğu öğrenilmişti. Görgü tanıklar Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını ifade etti.

18 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu'nu oğlu Aydın Musaoğlu mu öldürdü? - 1

HATİCE MUSAOĞLU HAKKINDA KORKUNÇ İDDİALAR

Öldürülüp gömüldükten sonra üzerine fidan dikildiği iddia edildi. Musaoğlu'nun kaybından sonra bir arazinin gübre alanına çevrilmesi gözlerden kaçmadı.

Yayına katılan Hatice Musaoğlu'nun kız kardeşi Halime Hanım da oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halime Hanım, "Yeğenim ablamı gömdü. Evin bahçesine gömecekti. Kazarız diye cenazesini kaçırdı. İki tane de fidan dikilmişti" şeklinde konuştu.

18 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu'nu oğlu Aydın Musaoğlu mu öldürdü? - 2

GÖZALTINA ALINDI

İfadeyi okuyan Anlı, "Sen verdiğin ifadede anneni gördüğünü söylemişsin. Şimdi yalan söylüyorsun. Çelişkili konuşuyorsun. Seni nasıl tutuklamadılar?" dedi.

Aydın Musaoğlu kendisine yüklenen 'ya "Siz beni suçluyorsunuz. Ben bildiğimi anlatıyorum" diyerek yanıt verdi

Aydın'ın çelişkili ifadeleri ardından harekete geçildi. Hatice Musaoğlu'nun oğlu gözaltına alındı.

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