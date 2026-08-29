18 yıllık dosya raftan indirildi. Dede Baltacı cinayetinde dört kişi tutuklandı

Ankara 'da 2008 yılında işlenen cinayet aydınlatıldı.

Yıllardır faili meçhul kalan Dede Baltacı dosya, teknoloji ve titiz takiple yeniden incelenerek çözüme kavuşturuldu.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik takip sonucunda olayla bağlantılı 5 şüpheliye ulaşıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde şüphelilerden F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturmadaki kritik gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından olayın tüm ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2008 yılında Şereflikoçhisar’da ölü bulunan Dede Baltacı’nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi.

Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir."