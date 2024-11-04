1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi: 7 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 5 kitap bulundu, 7 zanlı yakalandı.

1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi: 7 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen tarihi eserlerin 'de satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 5 kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.A, N.E, M.A, A.S, A.E, S.B. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi: 7 şüpheli yakalandı - 1

Ayrıca, şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma dönemine ait lahit bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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