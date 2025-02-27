183 yeni mahkeme kuruldu
Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 183 yeni mahkeme kuruldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkeme sayısının 10 bin 237’ye yükseldiğini açıkladı. Yeni kurulan mahkemeler arasında 28 Ağır Ceza Mahkemesi, 49 Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Aile Mahkemesi bulunuyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 183 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı.
KURULAN MAHKEMELER
- 28 Ağır Ceza Mahkemesi,
- 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
- 49 Asliye Ceza Mahkemesi,
- 15 İnfaz Hâkimliği,
- 7 Sulh Ceza Hâkimliği,
- 17 Asliye Hukuk Mahkemesi,
- 19 Aile Mahkemesi,
- 1 Asliye Ticaret Mahkemesi,
- 14 İş Mahkemesi,
- 3 Tüketici Mahkemesi,
- 2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi,
- 26 Sulh Hukuk Mahkemesi
TOPLAM MAHKEME SAYISI 10 BİN 237 OLDU
Son yılda 2 bin 949 yeni mahkeme kurduklarını belirten Bakan Tunç, "Ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısı toplam 10 bin 237’ye yükseltmiş olduk." dedi.
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