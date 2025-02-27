183 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 183 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı.



KURULAN MAHKEMELER



- 28 Ağır Ceza Mahkemesi,

- 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

- 49 Asliye Ceza Mahkemesi,

- 15 İnfaz Hâkimliği,

- 7 Sulh Ceza Hâkimliği,

- 17 Asliye Hukuk Mahkemesi,

- 19 Aile Mahkemesi,

- 1 Asliye Ticaret Mahkemesi,

- 14 İş Mahkemesi,

- 3 Tüketici Mahkemesi,

- 2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi,

- 26 Sulh Hukuk Mahkemesi



TOPLAM MAHKEME SAYISI 10 BİN 237 OLDU



Son yılda 2 bin 949 yeni mahkeme kurduklarını belirten Bakan Tunç, "Ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısı toplam 10 bin 237’ye yükseltmiş olduk." dedi.