185 general ve amiral yeni görevlerine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı resmi gazetede yayımlandı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 olmak üzere 185 general ve amiralin yeni görev yerleri belli oldu.



ORGENERAL ERSOY 1. ORDU KOMUTANI



Buna göre Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni 3. Ordu Komutanlığına atandı.



2. Ordu Komutanı Levent Ergün ise Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine getirildi.



Ergün’den boşalan 2. Ordu Komutanlığına ise Korgeneral Zorlu Topaloğlu atandı.



Yüksek Askeri Şurada orgenerallik rütbesine terfi ettirilen Bahtiyar Ersoy ise Birinci Ordu Komutanı oldu.



Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.