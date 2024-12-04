185 metreden çıkan su alev aldı! 4 gündür yanıyor, yetkililere haber verildi

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Sırçasaray Mahallesi'nde yapılan baraj nedeniyle yeni yerleşim alanı açıldı. Yeni yerleşim yeri alanında içme suyu için ASKİ tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucu 185 metrede su bulundu.



Çıkan suyun tadına bakan vatandaşlar ise, tat farklılığından dolayı şüphelendi.



Suyu çakmakla yakınca yandığını gören vatandaşlar gerekli incelemelerin yapılması için yetkililere haber verdi. Mahalle sakinleri, 4 gündür alevlerin sönmediğini dile getirdi.



Köy sakinlerinden Rıdvan Bostancı, yapılan sondaj çalışmaları sonucu çıkarılan sudan farklı bir koku gelmesi sebebiyle tadına baktığını ifade ederek, “Köyümüzde ASKİ’nin açmış olduğu bir sondaj kuyusu vardı. Sondaj çalışması bittikten sonra deneme amaçlı suya pompaj yapıldı. Biraz koku geliyordu ve tadına bakmak istedik. Baktığımda ağzımın içerisinde bir kabarcık oluştu, gaz olduğunun farkına vardım. O anda da elimde çakmak vardı, çakmağı yakmamla beraber alevler yaklaşık yarım metre yükseldi. Bunun ardından yetkililere bilgi verdik. Şu anda gelip incelemesi yapılacak. İnşallah değerli bir gaz olur. Ülkemize, milletimize faydası olmuş olur. 4 gün süreyle hala gaz çıkışı devam ediyor” dedi.