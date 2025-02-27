19 çuval kaçak avlanan deniz patlıcanı ele geçirildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı (deniz hıyarı) tespit edildi. Deniz patlıcanları denize bırakıldı.

19 çuval kaçak avlanan deniz patlıcanı ele geçirildi

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesi açıklarındaki Ortafener Adası önlerindeki şamandırada çuvallar içinde deniz patlıcanlarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde kaçak avlanan deniz patlıcanlarının canlı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, deniz patlıcanlarını yeniden denize bıraktı.

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