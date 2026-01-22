19 dakikada bir yangın çıktı. Yangınların çıkış nedenleri dikkatsiz kullanım

Mega kent İstanbul 2025 yılında yangınlarla mücadele etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınların verileri ve çıkış nedenlerini paylaştı. Kentte 27 bin 820 yangın çıktı.

HATALI VE DİKKATSİZ KULLANIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının verilerine göre 2025'te, kentteki yangınların çıkış nedenleri arasında "hatalı ve dikkatsiz kullanım" ilk sırada yer aldı. Yangınların yüzde 28,50'sini oluşturan bu kategorideki 7 bin 931 yangına, söndürülmemiş izmarit, kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi ve çocukların ateşle oynaması yol açtı.

7 DAKİKADA MÜDAHALE

Toplam 27 bin 820 yangının 6 bin 545'si ev, 2 bin 98'si depo, iş yeri, büro ve ticari amaçlı yapılar, 1981'i ise kara yolu aracında yaşandı. İstanbul'da, geçen yıl 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale süresi ise 7 dakika oldu

EN ÇOK YANGIN ESENYURT'TA

İstanbul'da en çok yangın 1844 vakayla Esenyurt'ta meydana geldi. Bu ilçeyi 1367 yangınla Pendik, 1356 yangınla Arnavutköy ilçesi takip etti. Nüfus ve büyüklük gibi hususlar da göz önüne alındığında geçen yıl en az yangın 49 olayla Adalar'da yaşandı.