19 Ekim ne günü? Muhtarlar Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

2015 yılından itibaren ekim ayında kutlanan Muhtarlar Günü bu yıl da unutulmadı. Muhtarlar Günü, muhtarların toplum içindeki yeri ve önemini hatırlatmak, çalışmalarını takdir etmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



MUHTARLAR GÜNÜ TARİHİ

19 Ekim'in “Muhtarlar Günü” ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Genelgede, şu ifadelere yer verildi.

19 Ekim 2015 tarih ve 29507 Sayılı kabul ve ilan edilen Başbakanlık Genelgesinde “Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü” olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.