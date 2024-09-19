19 Eylül ne günü? 19 Eylül Gaziler Günü anlam ve önemi

Sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle 19 Eylül'ün anlam ve önemi merak ediliyor. Peki, 19 Eylül ne günü? 19 Eylül Gaziler Günü anlam ve önemi nedir?

19 Eylül ne günü? 19 Eylül Gaziler Günü anlam ve önemi

Sakarya Meydan Savaşı'nın başarıya ulaşmasının ardından, 19 Eylül 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal 'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmesi, Türk Ulusu'nun kendisine özgürlük yolunu açan büyük öndere şükran ve minnet duygularının bir ifadesi olmuştur.

Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM'since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK'e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir. 19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır.

19 Eylül ne günü? 19 Eylül Gaziler Günü anlam ve önemi - 1

Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

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