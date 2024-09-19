19 Eylül ne günü? 19 Eylül Gaziler Günü anlam ve önemi

Sakarya Meydan Savaşı'nın başarıya ulaşmasının ardından, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmesi, Türk Ulusu'nun kendisine özgürlük yolunu açan büyük öndere şükran ve minnet duygularının bir ifadesi olmuştur.



Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM'since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK'e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir. 19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır.

