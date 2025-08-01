19 il kavruldu

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Batı ve iç kesimler bir nebze serinlerken özellikle Doğu ve Güney Doğu kavruldu.

Dün termometreler 19 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.



REKOR YİNE KURTALAN'DA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47.3 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47.3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46.7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.