19 il kavruldu
Temmuz ayının son gününde 19 il 40 derecenin üzerini gördü, en yüksek sıcaklık ise 47.3 dereceyle Kurtalan'da kayıtlara geçti.
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Batı ve iç kesimler bir nebze serinlerken özellikle Doğu ve Güney Doğu kavruldu.
Dün termometreler 19 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
REKOR YİNE KURTALAN'DA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47.3 derece aralığında seyretti.
Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47.3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46.7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
- Siirt, Kurtalan: 47.3
- Şırnak - Cizre: 46.7
- Batman - Beşiri: 46.3
- Mardin - Dargeçit: 46.3
- Diyarbakır - Silvan: 46
- Malatya - Yazıhan: 44.5
- Elazığ - Baskil: 44.3
- Şanlıurfa - Hilvan: 44.3
- Adıyaman - Kahta: 44
- Gaziantep - Karkamış: 43.9
- Bingöl - Genç: 42.7
- Erzincan - Kemaliye: 42.5
-Tunceli il merkezi 42.1
- Hatay - Hassa: 41.2
- Kahramanmaraş - Çağlayancerit: 40.6
- Muş - Hasköy: 40.5
- Erzurum - İspir: 40.5
- Karaman il merkezi: 40.4
- Kilis il merkezi: 40:4
BUGÜN 6-12 DERECE DÜŞECEK
Yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine düşecek.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. 3 Ağustos 2025 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 4 Ağustos 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 5 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
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