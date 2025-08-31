19 il merkezli çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik operasyon: 49 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" iddiasıyla düzenlenen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonrasında Yerlikaya, 49 şüphelinin tutuklandığını, 10’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtirken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

"189 MİLYON 87 BİN TL'YE EL KONULDU"

"Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu." diyen Yerlikaya, şüphelilerin, "Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi." diye belirtti.

