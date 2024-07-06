19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonu: 14 tutuklama

Diyarbakır merkezli 19 ilde eş zamanlı "çocuk müstehcenliği" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 37 şüpheliden 14 kişi tutuklandı.

19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonu: 14 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

2 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

14 TUTUKLAMA

sonucunda; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı, 14'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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