19 ilde "DÜĞÜM-1" operasyonu: 88 şüpheli gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen "DÜĞÜM-1" operasyonları kapsamında 88 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında 1748 vatandaşımızı dolandıran 88 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında;



MERSİN:

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda;

Sazan sarmalı yöntemiyle araç satışı yapan ve sosyal medya platformları üzerinden “Sahte Ürün” ilanı vererek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 57 şüpheli yakalandı. 32’si tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca ilk belirlemelere göre suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 100 Milyon TL değerinde:

37 adet lüks araç,

17 adet tapu kaydı,7 adet şirket ortaklık payları,142 adet banka ve kripto hesabına el konuldu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Organize suç örgütü kurarak “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Özel Belgede Sahtecilik” suçunu işleyen şüphelilere yönelik Gaziantep’te düzenlenen operasyonda;

Araçlarını satmak isteyen vatandaşlara sahte dekont vererek araç devir işlemini gerçekleştirip, söz konusu araçları daha düşük fiyatlara üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

ERZURUM:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Erzurum merkezli Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, İzmir ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda;

Sazan sarmalı yöntemiyle araç satışı yapan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.



SAMSUN:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Samsun merkezli İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

Sahte internet siteleri üzerinden Bungalov, prefabrik ve konteyner ev ile motosiklet ilanları vererek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.



NEVŞEHİR:

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla’da düzenlenen operasyonda;

Emlak şirketi yetkilileri tarafından satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmeyip, birden fazla kişiye satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.



BALIKESİR:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Manisa ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda;

Kendilerini mağdurların yakını olduğuna inandırarak, yurt dışından gelirken kaza yaptıkları bahanesiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.



OPERASYONLAR SONUCU:

10 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet kurusıkı tabanca,

2 adet ruhsatsız pompalı tüfek,

Çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."