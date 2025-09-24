Sahte belgeyle yabancıya ev satışı: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu
İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, yabancıların Türk vatandaşı olabilmeleri için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildi. Bin 240 apartman dairesine, 47 otomobile ve 65 arsaya el konuldu.
Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için yasa dışı yollarla gayrimenkul satışı yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi.
106 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 106 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Örgütün elebaşının M.A. isimli kişi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi." dedi.
BİN 240 APARTMAN DAİRESİNE EL KONULDU
Yerlikaya, satış yapılan yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldığını belirtti.
Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, bin 240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlıklarına da el konuldu.
Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2025
İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak
❗️Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
❗️Kurulan Örgüte Üye Olmak,
❗️Göçmen Kaçakçılığı,
❗️Suçtan… pic.twitter.com/U8BT81jNMm
MUVAAZALI SATIŞ NEDİR?
Hukukta muvazaa; bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma anlamına geliyor.
Muvazaa, rekabeti etkilemek için şirketler arasında, diğer mirasçılardan mal kaçırmak için miras bırakan ile mirasçılar arasında gizli anlaşma yapılması şeklinde gerçekleştirilebilir. Bazı koşullarda "muvazaalı muamelelerin" (danışıklı işlemlerin) yasal yollarla iptali mümkün.