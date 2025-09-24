Sahte belgeyle yabancıya ev satışı: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu

Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için yasa dışı yollarla gayrimenkul satışı yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

106 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 106 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Örgütün elebaşının M.A. isimli kişi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi." dedi.

BİN 240 APARTMAN DAİRESİNE EL KONULDU



Yerlikaya, satış yapılan yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldığını belirtti.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, bin 240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlıklarına da el konuldu.