19 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-26 operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-26” operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

19 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-26 operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, 'ye yönelik Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Tokat ve Trabzon'da Kıskaç-26 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, örgütün sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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