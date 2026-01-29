19 ilde siber suçlulara operasyon. 200 kişi yakalandı

Siber suçlarla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, siber suçlara yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 200 şüpheli yakalandığını duyurdu.

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarından yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerden 68'i tutuklandı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “görev yap kazanç sağla ve ürün satışı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.