19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul,Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük Ve Tekirdağ’da olmak üzere toplam 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarda 70 kilo 500 gram eroin, 35 kilo kokain, 39 kilo 500 gram metamfetamin, 29 kilo 500 gram skunk, 64 kilo esrar, 439 bin adet uyuşturucu hap, 6 kilo kenevir tohumu ve 1 kilo 800 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi.



Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman emniyetimizi, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Geleceğimizi, çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

