19 Mayıs 1919’un 100. yıl etkinlikleri kapsamında Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) tarafından düzenlenen gece yağlı güreşleri, Kartal’daki Çeçenistan Parkı’nda gerçekleştirildi.



Gece saatlerinde gerçekleştirilen güreş, yağlı güreş sezonunda bir ilkin yaşanmasına neden oldu.



Organizatörlüğünü eski milli güreşçi ve SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel üstlendiği güreşlere 14 başpehlivan katıldı.



Güreşlere katılan isimler arasında altın kemerli başpehlivanlar Recep Kara, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Abdullah Güngör de yer aldı.

19 Mayıs Kupası Yağlı Güreşleri’ne Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu CHP’li yetkililerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.



Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Abdullah Güngör birinci olurken, İsmail Balaban ikinci, Fatih Atli ise üçüncü oldu.



19 Mayıs Kupası Yağlı Güreşleri saat 02.00’de sona erdi.