19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta? İstanbul Maltepe 19 Mayıs etkinlik takvimi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu anlamlı ve özel günde yapılacak etkinliklere dair araştırmalar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler ve konserler netleşti.



İSTANBUL MALTEPE 19 MAYIS KONSERLERİ



İBB'nin 19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında bulunan Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.



İstanbul'da Maltepe Etkinlik Alanı'nda Simge Sağın, Edis, Güneş gibi sanatçılar sahne alacak.



Konserler, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Kutlamalar saat 13.30’da başlayacak.



17 Mayıs: Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay



18 Mayıs: Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın



19 Mayıs: Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere



DİĞER ŞEHİRLERDEKİ KONSERLER



Türkiye'nin birçok yerinde bayram coşkusu yaşanacak ve gençler ile sporcular çeşitli etkinliklerde yer alacak.

Her yıl olduğu gibi, bu özel gün Atatürk'ün anısını yaşatmak ve gençliği teşvik etmek amacıyla coşkuyla kutlanacak.



Konser ayrıntıları belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.