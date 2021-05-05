Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir.

Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.