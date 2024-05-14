19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, var mı? (2024 resmi tatil günleri)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş da bugünün resmi tatil oldup olmadığını ve okulların akıbetini merak ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, var mı?

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, var mı? (2024 resmi tatil günleri)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Farklı disiplinlerde 30 genç ve 10 sporcudan oluşacak kafile, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul edilecek.

19 MAYIS RESMİ Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, var mı? (2024 resmi tatil günleri) - 1

2024 RESMİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

BU YILKİ 19 MAYIS KUTLAMA VE ETKİNLİK PROGRAMLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Farklı disiplinlerde 30 genç ve 10 sporcudan oluşacak kafile, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak nezaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul edilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde bestekar, müzisyen, şair ve siyasetçi Yücel Arzen tarafından hazırlanan gençlik marşı, ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte seslendirilecek.

Etkinlikler kapsamında, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan birer erkek ve kadın temsilci, Ankara'da buluşacak. Toplam 166 temsilci genç, Ankara, Samsun, Amasya ve Sivas'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek programlara katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs'ta 81 il kent meydanlarında "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivalleri düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde "'nin Gücü Gençliği" mottosuyla çeşitli iletişim kampanyaları düzenlenecek. 360 derece iletişim stratejisine uygun olarak, reklam filmi, sosyal medya içerik çalışmaları gibi, farkındalığı arttırmaya yönelik kampanyalar yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın en güzel şekilde kutlanması için çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919, milli mücadelemizin ilk adımının atıldığı gündür. Bugün sahip olduğumuz tüm değerler, 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseridir. Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs'ın, anlam ve önemine uygun olarak kutlanması için etkinlikler planladık. Gençlerin bayramını ve gençlik haftasının coşkusunu yansıtmak amacıyla ilk kez GSB 19 Mayıs Marşı hazırladık. Hafta boyunca yurt genelinde Gençlik ve Spor Festivalleri düzenleyeceğiz. Çeşitli etkinliklerle dolu kutlama programı hazırladık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

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