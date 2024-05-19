19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından özel etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Peki, 19 Mayıs Türk yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta, nereden izlenecek?

GÖSTERİ SAATİ VE YERİ

Etkinlikler kapsamında ilk olarak 15.30'da Sahil Güvenlik helikopter gösterileri gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK'Ün 19 Mayıs özel gösteri uçuşu 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 16:30'da Doğu Park, Samsun'da gerçekleştirilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk uçak gösterilerine yerli ve milli uçak olan Hürjet de eşlik edecek. Öte yandab Mehteran Birliği Komutanlığı tarafından konser icra edilecek.

