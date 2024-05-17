19 Mayıs'ta Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

19 Mayıs'ta Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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