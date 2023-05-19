19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? (19 Mayıs resmi tatil takvimi)

19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, eczane ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı, ilaç alacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?



ECZANELER 19 MAYIS'TA AÇIK MI?



Eczaneler, 19 Mayıs'ta kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.



Buna göre; 19 Mayıs'ta sadece yaşadığınız bölgede bulunan nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?



Resmi tatil günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanlar randevularını 19 Mayıs'tan sonraki ilk mesai gününe yani 22 Mayıs Pazartesi gününe ertelemeleri gerekecek.