19 Mayıs'ta (yarın) eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Eczaneler ve sağlık ocaklarının bu hafta sonu çalışıp çalışmadığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. 19 Mayıs'ta ilaç almak veya yazdırmak için eczanelere ve sağlık ocaklarına gidecek kişiler, yarın eczane ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı. 19 Mayıs'ın bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, eczaneler ve sağlık ocaklarının mesai saatleri araştırılıyor. Peki, yarın eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta (yarın) eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri, hastalık nedeniyle ilaç alacak veya yazdıracak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi olması sebebiyle, eczane ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı, ilaç alacak vatandaşlar tarafından merak edliyor. Peki, yarın eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

ECZANELER 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

Eczaneler, 19 Mayıs'ta kapalı olacak. 19 Mayıs'ın hem pazar gününe denk gelmedi hem de olması sebebiyle bu tarihte sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Buna göre; 19 Mayıs'ta sadece yaşadığınız bölgede bulunan nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

19 Mayıs'ta (yarın) eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - 1

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi günleri ve hafta sonunda sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanlar randevularını 19 Mayıs'tan sonraki ilk mesai gününe yani 20 Mayıs Pazartesi gününe ertelemeleri gerekecek.

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