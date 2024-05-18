19 Mayıs'ta (yarın) eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri, hastalık nedeniyle ilaç alacak veya yazdıracak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, eczane ve sağlık ocaklarının tatil olup olmadığı, ilaç alacak vatandaşlar tarafından merak edliyor. Peki, yarın eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?



ECZANELER 19 MAYIS'TA AÇIK MI?



Eczaneler, 19 Mayıs'ta kapalı olacak. 19 Mayıs'ın hem pazar gününe denk gelmedi hem de resmi tatil olması sebebiyle bu tarihte sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.



Buna göre; 19 Mayıs'ta sadece yaşadığınız bölgede bulunan nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

