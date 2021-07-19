19 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 50 can kaybı, 7 bin 667 yeni vaka

Türkiye'nin 19 Temmuz 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

19.07.2021 - 19:59

19 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 50 can kaybı, 7 bin 667 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artmasına dikkat çekerek bir uyarıda bulundu. Bakan Koca, ''Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın'' dedi. 

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