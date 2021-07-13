19 Temmuz Pazartesi günü tatil mi? (19 Temmuz resmi ya da idari tatil olacak mı?)

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin 9 gün olacağı açıklandı. Kurban Bayramı tatil takviminin açıklanmasının ardından gözler arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi. Peki, 19 Temmuz Pazartesi günü tatil mi?

13.07.2021 - 13:59

19 Temmuz Pazartesi günü tatil mi? (19 Temmuz resmi ya da idari tatil olacak mı?)

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Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatil planını açıklanan karara göre yapacak vatandaşlar, '19 Temmuz tatil olacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği konuya açıklık getirdi.

Erdoğan, yarım gün tatil olan 19 Temmuz Pazartesi gününü ﻿​idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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