19 yaşındaki anne çocuğuyla birlikte kayıp: Üç gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde 2 yıl önce Mustafa T. ile ikinci evliliğini yapan 19 yaşındaki Esma Özgüreli ve ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, eşi Mustafa T. ile çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Esma Özgüreli, pazartesi günü eşinin uyuduğu sırada 3 yaşındaki kızı Burcu Çilem’i de yanına alarak evden ayrıldı.

Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakan Esma Özgüreli’den uzun süre haber alamayan eşi ve ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Esma Özgüreli ve küçük kızı Burcu Çilem’i bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

