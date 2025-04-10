19 yaşındaki çobanın sır ölümü

Şırnak'ın İdil ilçesi Sırtköy beldesindeki meralık alana dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren Kamil Arslan eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.



Jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucu Arslan'ın cesedi Beyaz Dağı bölgesindeki meralık alanda bulundu.



Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Arslan'ın cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Jandarma ekiplerince şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.