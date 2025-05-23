19 yaşındaki Deniz evde ölü bulundu: Aranan şüpheli erkek arkadaşı suç makinesi çıktı

İstanbul'da genç bir kızın şüpheli şekilde evde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bahçelievler ilçesinde Hayrettin K. (40) kız arkadaşının uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini polise ihbar ettikten sonra evden kaçtı. Eve gelen polisler cesetle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonrasında cansız bedenin Deniz Karakaya'ya (19) ait olduğu belirlendi.

"KIZ ARKADAŞIM UYUŞTURUCU KULLANDI EX OLDU"

Olay, 3 Mayıs'ta saat 08.15 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil ekiplerini arayarak ihbarda bulunan Hayrettin K. "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz kutusunun üzerine bırakıyorum ben çıkıyorum." diyerek kaçtı.

KURŞUN VE KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Eve giden ekipler, içeri girdikleri sırada yerde hareketsiz şekilde yatan kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde evin duvarında 2 adet kurşun izine ve yastıkta iki adet kurşun giriş çıkışı ile perdelerde kan izi olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemeler sonucunda cesedin hakkında kayıp ihbarı olan Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi.



İddiaya göre, 2 Mayıs Perşembe günü Deniz Karakaya arkadaşı ile taksiye binerek halasının yanında yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra Hayrettin K. evin önüne gelerek bağırmaya başladı.

Karakaya’nın eniştesi ve halası dışarı çıkarak Hayrettin K.’yi sakinleştirmeye çalıştığı sırada, Deniz Karakaya dışarı çıkarak konuşmak istediğini söyledi.

Hala ve enişte eve girdikten sonra, Karakaya’nın halası yeğeninin evin önünde olmadığını farkederek endişelenmeye başladı. Ertesi gün karakola giden hala ve enişte ekiplere durumu anlatarak kayıp ihbarında bulundu.

Şehir dışında yaşayan anneye haber verilmesi üzerine anne İstanbul’a geldi. Adli Tıp Kurumu kimlik bulunmayan ceset için anneye ve aileye haber verilmesi üzerine cesedin teşhisi istendi.

Anne, Adli Tıp Kurumunda cesedin kızı Deniz Karakaya’ya ait olduğunu görünce fenalaştı. Öte yandan Deniz Karakaya'nın telefonunda yapılan incelemede Hayrettin K. ile mesajları ortaya çıktı.



"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"



Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, "Otopsi raporunda uyuşturucu çıkıyor, yüksek dozda ama biz bunun sadece uyuşturucudan değil bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz ve bunun çözülmesini istiyoruz." dedi.



"KUZENİMDEN PARA İSTEMİŞ"



Karakaya, "Katili kaçmış, yaklaşık 3 haftadır aranıyor. Gerekirse yurt dışı kaynağı olabilir kaçabilir oralara bakılsın. Bu şahıs benim kuzenimden birçok defa para istemiş, 3 bin lira, 5 bin lira banka üzerinden, elden çok kez para göndermiş. Şahıs kuzenimin telefonunu paramparça etmiş." diye konuştu.

ŞÜPHELİ ERKEK ARKADAŞIN 11 SUÇ KAYDI VAR



Öte yandan ihbarda bulunan Hayrettin K.'nin "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapma", "ateşli silah bulundurmak", "tehdit ve hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 11 adet suç kaydı olduğunu tespit etti.

