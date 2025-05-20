19 yaşındaki Ecem dört kişiye umut oldu

Sabah saatlerinde yapılan operasyonla alınan Ecem'in kalp, karaciğer ve böbrekleri, farklı illerde organ bekleyen dört hasta için hastanelere gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşat Ramazan Zor, "Genç hastamız Ecem Gökkaya'nın vefatı bizleri derinden üzdü. Ailesi bu zor süreçte çok hızlı bir karar alarak büyük bir onur örneği gösterdi. Bu anlamlı davranışları için hem hastanemiz hem de milletimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ecem'in iki böbreği, bir karaciğer ve bir kalp nakliyle dört kişiye umut olduğunu söyleyen Doç. Dr. Zor, "2025 yılı içinde Niğde'de gerçekleştirilen üçüncü organ nakli bu oldu. Sayının artmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.