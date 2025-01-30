19 yaşındaki Emre kalbine yenildi

Edirne'de çarşı merkezinde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 19 yaşındaki Emre Bağçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Emre kalbine yenildi

'nin Keşan ilçesinde bir organizasyon şirketinde çalışan Emre Bağçe (19), dün arkadaşlarıyla çarşıda yemek yedikten sonra dolaşmak için Hastane Caddesi’ne gitti.

Bağçe, yolda yürürken bir anda fenalaştı. Özel araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre Bağçe’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Bağçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bağçe’nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

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