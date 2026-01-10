19 yaşındaki Enes, 4 bin lira alacağı yüzünden öldürülmüş

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde 8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, Enes Doğan (19) 4 bin lira alacağını almak için, R.T.Ö.’ün (20) yanına gitti. R.T.Ö., Doğan’a borcunu ödemeyince aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında R.T.Ö., Doğan’ı defalarca bıçaklayıp öldürüp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı R.T.Ö.’yü yakalamak için harekete geçti.

Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, şüphelinin izini buldu. Seyhan İlçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde katil zanlısı gezindiği sırada yakalandı.

Cinayeti itiraf eden şüphelinin "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.