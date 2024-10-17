19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'ndeki evde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki S.K. rahatsızlandı.

Genç kızın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. S.K., adrese gelen ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.