19 yaşındaki genç ölü bulundu: Babasının beylik silahıyla intihar şüphesi

Mimar Sinan Mahallesinde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Ahmet Y.'nin oğlu Hamza Turan Y'nin (19) odasından silah sesi geldiğini duyan ailesi hemen gencin odasına koştu.



Genci yerde başından silahla vurulmuş halde gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hamza Turan Y.'nin ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve komşuları yasa boğuldu.



Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelere göre Hamza Turan Y.'nin emekli polis olan babasının beylik silahı ile yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.