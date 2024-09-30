19 yaşındaki Hollandalı genç kız Müslüman oldu

Aydın İl Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirten Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Chantal Rina Stephanie Ter, 'Rabia' ismini aldı. İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, İslamiyet’i seçen Hollanda vatandaşı Rabia’yı tebrik ederek, genç kıza ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.