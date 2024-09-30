19 yaşındaki Hollandalı genç kız Müslüman oldu

19 yaşındaki Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter, Aydın İl Müftülüğü'nde düzenlenen 'ihtida merasimi' ile Müslüman oldu.

19 yaşındaki Hollandalı genç kız Müslüman oldu

İl Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirten vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter için ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Chantal Rina Stephanie Ter, 'Rabia' ismini aldı. İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, İslamiyet’i seçen Hollanda vatandaşı Rabia’yı tebrik ederek, genç kıza ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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