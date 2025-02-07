19 yaşındaki işçi 5. kattan düştü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaatın 5. katından düşen 19 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 yaşındaki işçi 5. kattan düştü

Yukarı Çöplü Köyü'nde yapımı devam eden konutlarda çalışan Muhammed Mehdi (19), çalıştığı inşaatın dış cephe kaplamasını yaptığı sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise hayati tehlikesi nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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