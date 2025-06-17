19 yaşındaki tıp öğrencisi, kalp krizinden öldü

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi ve Hacettepe Red Deers ile Beştepe Spor Kulübü’nde Amerikan futbolu oynayan Emre Vural (19), dün evinde rahatsızlandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Vural, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vural'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Efendi Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılınan Vural, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Hacettepe Red Deers ve Beştepe SK sporcusu, kıymetli kardeşimiz Emre Vural’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saha içindeki azmi, centilmenliği ve örnek duruşuyla gönüllerde yer edinen Emre Vural’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, takım arkadaşlarına ve Türk spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

