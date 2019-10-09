Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan baba gözaltına alındı
Anadolu AjansıTürkiye
19 yaşındaki Tuğba'nın babası tarafından işkenceye uğradığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplayınca baba gözaltına alındı.
Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.