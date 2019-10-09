Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada dün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Muzaffer A., soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.