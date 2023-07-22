19 yaşındaki Veli Eren'den 6 gündür haber yok

İzmir'de marangoz Mehmet Atay ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğlen saatlerinde Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti.

Atay, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı. Atay, en son 16 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet - Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

