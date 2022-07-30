19 yaşındaki Zehra'nın şüpheli ölümü

Muğla'da 19 yaşındaki Zehra Bayır, bir eğlence mekanının bahçesindeki gölette ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 30.07.2022 - 17:16

19 yaşındaki Zehra'nın şüpheli ölümü

Milas'ta bir kadının gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, Selimiye Mahallesi'nde eğlence mekanının bahçesindeki gölette birinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, göletteki Zehra Bayır'ın (19) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi 'da toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, Ö.İ, İ.İ. ve Ü.K. tutuklandı.

EĞLENCE MEKANINDA ÇALIŞIYORDU

Konya'da yaşayan Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masrafları için 3 ay önce Muğla Milas'taki eğlence mekanında çalışmaya başladı.

İddiaya göre, mekanda şarkı söyleyen genç kız işletme sahipleriyle para meselesi yüzünden tartıştı.

Zehra Bayır'ın, başına sert cisimle vurulup öldürüldükten sonra gölete atıldığı öne sürülüyor.

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