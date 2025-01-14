19 yaşındaki Zeynep gölde cansız halde ölü bulundu

Gölbaşı Gölü kenarında çalışma yapan belediye ekipleri, suda bir kadının hareketsiz halde olduğunu fark etti.



Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ



19 yaşındaki Zeynep adlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.



Polis cinayet dahil tüm ihtimalleri değerlendiriyor.



Kadının kendi yaşamına son verip vermediği de araştırılıyor.

