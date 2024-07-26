19 yıl hapis cezası almıştı: 4 aylık takip sonucu yakalandı

Aydın’da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, 4 aylık takip sonucu yakalandı. Yapılan operasyonla saklandığı evde gözaltına alınan C.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 yıl hapis cezası almıştı: 4 aylık takip sonucu yakalandı

’da 19 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 ayrı suçta aranan ve toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 aydır takibi yapılan C.B’nin Bursa ilinden Nazilli’ye geldiği tespit edildi.

Yapılan operasyonla Pınarbaşı Mahallesi’nde saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan C.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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