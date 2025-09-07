19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Hatay'da yakalandı

Hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Hatay'ın Belen ilçesinde yakalandı.

19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Hatay'da yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.'nun yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...