19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Hatay'da yakalandı
Hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Hatay'ın Belen ilçesinde yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.'nun yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
